Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Bereits gestern sei es für die SAP-Aktien kräftig nach oben gegangen und auch am heutigen Donnerstag würden die Papiere zu den stärkeren Werten im DAX zählen. Die Erholungsbewegung im Chart erhalte damit zusätzlichen Schwung.SAP habe im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen deutlich mehr verdient als vom Markt erwartet und den Jahresausblick erhöht. Die bereits zum dritten Mal in diesem Jahr angehobene Prognose habe für Erleichterung gesorgt und Aktienkäufe bei SAP begeistert. Analysten hätten vor allem die starke Entwicklung des Cloud-Geschäfts im überraschend gut gelaufenen dritten Quartal gelobt.Charttechnisch habe die SAP-Aktie bereits gestern die 100-Tage-Linie bei 121,17 Euro sowie die 120-Euro-Marke geknackt und behalte heute ihr Momentum bei. Zuletzt habe das DAX-Papier 1,2 Prozent im Plus bei 122,87 Euro notiert und damit knapp über der 50-Tage-Linie, die bei 122,63 Euro verlaufe.In der Spitze sei die SAP-Aktie am Donnerstagmorgen sogar auf 123,96 Euro geklettert und hätte damit die oft geprüfte Widerstandszone zwischen 123,40 und 124,00 Euro angelaufen. Gelinge es diese Hürde zu überwinden, rücke schnell das September-Hoch bei 129,20 Euro in den Blick.Anleger bleiben dabei und profitieren vom sich aufhellenden Sentiment gegenüber dem Cloudgeschäft von SAP, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: