Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,36 EUR -1,65% (10.09.2019, 10:21)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (10.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern habe gegenüber seinen Konkurrenten einen entscheidenden Vorteil: den Standort Deutschland. CEO Bill McDermott habe in einem Interview verraten, weshalb: "Die Tatsache, dass Deutschland exzellente Verbindungen in den öffentlichen und privaten Sektor Chinas hat, hilft uns ohne Frage. " Auch in Zeiten des Handelskriegs habe SAP ein Auge auf Aufträge von chinesischen Staatskonzernen. SAP-Rivalen wie Microsoft sei es dagegen Verboten mit chinesischen Firmen wie Huawei Geschäfte zu machen. Ein anderes Beispiel sei Cisco Systems, die mittlerweile bei Ausschreibungen von chinesischen Staatsfirmen ausgeschlossen würden.China bleibe Wachstumsmarkt und der Standort Deutschland ein klarer Vorteil für SAP, um dort gegenüber den US-Konkurrenten zu punkten. Anleger könnten daher auch in unsicheren Zeiten der SAP-Aktie treu bleiben. Auch wenn es charttechnisch aktuell etwas trüb aussehe, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2019)