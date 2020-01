Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,94 EUR +1,75% (09.01.2020, 12:59)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (09.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Die Softwareaktie hat 2019 die meisten DAX-Titel geschlagen - AktienanalyseInteressante Einblicke fördert die Kassamarkt-Jahresstatistik der Deutschen Börse zutage. 2019 war nicht etwa Wirecard die meistgehandelte deutsche Aktie, sondern SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Softwaretitel habe auf Xetra ein Handelsvolumen von 63,9 Mrd. Euro erzielt, gefolgt von Wirecard mit 62,5 Mrd. Euro und Siemens mit 56,7 Mrd. Euro. An Wert habe SAP im vergangenen Jahr um 38,4 Prozent zugelegt - Platz fünf im DAX. Mit einer Marktkapitalisierung von gut 147 Mrd. Euro per Ende 2019 sei SAP mit großem Abstand der wertvollste Konzern an der deutschen Börse. Auf einen dreistelligen Milliardenwert komme abgesehen davon nur Linde (rund 102 Mrd. Euro).Der Aufwärtstrend sollte anhalten. Denn das neue SAP-Führungsduo Jennifer Morgan und Christian Klein wolle Europas größten Softwarekonzern mit Effizienzsteigerungen, gezielten Sparmaßnahmen und einer stärkeren Cloudsparte auf Kurs halten. Vor allem die lange schwächelnde Profitabilität in den Geschäften mit Software zur Miete und zur Nutzung über das Internet solle zulegen und den Gewinnen des DAX-Schwergewichts Aufwind verleihen, hätten die Firmenlenker Mitte November bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt vor Investoren in New York erklärt. Um die SAP-Aktie attraktiver zu machen, wolle der Konzern aus Walldorf über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden im laufenden Jahr 1,5 Mrd. Euro zusätzlich an seine Anteilseigner zurückgeben.Kurzum: Nachdem Anleger zuletzt mit Seitwärtsinvestments gute Erfahrungen gemacht haben, ist nun wieder die Zeit für Long-Investments gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2020)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:122,74 EUR +1,15% (09.01.2020, 13:12)