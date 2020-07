Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein klarer Kauf.Der Softwarekonzern SAP habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal 2020 präsentiert, welche erwartungsgemäß sehr gut ausgefallen seien. Die Walldorfer hätten die Q2-Eckdaten zum Umsatz und operativen Ergebnis bestätigt. Für Überraschung habe hingegen eine andere Nachricht gesorgt.Der Gesamtumsatz sei um 2 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro geklettert. Der Anteil der planbaren Umsätze an den gesamten Umsatzerlösen sei im zweiten Quartal um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 73 Prozent gestiegen.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 1,96 Milliarden Euro geklettert. Die operative Marge habe ebenfalls klar um 1,8 Prozentpunkte auf 29,1 Prozent zulegen können, weil der Umsatz nicht ganz so stark wie das Ergebnis um 2 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro gewachsen sei und SAP auf die Kostenbremse getreten habe.Der operative Cashflow habe in den ersten sechs Monaten 3,77 Milliarden Euro betragen. Dies entspreche einem Anstieg von 41 Prozent im Jahresvergleich. Der Free Cashflow sei in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 3,12 Milliarden Euro gestiegen.Die im April gesenkten Jahresprognosen habe das Unternehmen bestätigt.Für Überraschung habe hingegen die Nachricht gesorgt, dass SAP seinen jüngsten US-Milliardenzukauf Qualtrics an die Börse bringen in USA bringen möchte. Die Walldorfer würden nach der geplanten Platzierung in New York Mehrheitsaktionär der Marktforschungstochter bleiben wollen, wie der DAX-Konzern am Sonntagabend in Walldorf mitgeteilt habe. SAP habe den Kauf des US-Anbieters im November 2018 angekündigt und im Januar 2019 abgeschlossen - für das Unternehmen habe SAP acht Milliarden US-Dollar hingeblättert.Mit dem Anbieter, der auf Marktforschungs- und Umfragedaten spezialisiert sei, wildere SAP vor allem im Revier des stark wachsenden US-Cloudrivalen Salesforce. Ex-Chef Bill McDermott habe mit der Qualtrics-Übernahme die Verzahnung von Software zur Unternehmenssteuerung - eine SAP-Domäne - und von Software rund um Daten zum Verbraucherverhalten angepriesen. Das sollte die Unternehmenskunden von SAP in die Lage versetzen, ihre Geschäfte ganz neu zu steuern, um im Vermarkten eigener Produkte erfolgreicher zu werden."Der Aktionär" bewertet die Quartalsergebnisse von SAP sehr positiv. Diese würden von einem krisenfesten und sehr robusten Geschäft zeugen. Besonders positiv bewerte "Der Aktionär" den starken Anstieg bei den Clouderlösen und beim Free Cashflow.Die SAP-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)Mit Material von dpa-AFX