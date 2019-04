Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Veränderungen in der Cloud-Führungsriege würden sich Anleger besorgt zeigen, dass SAP ein Richtungsproblem in der Zukunftssparte habe. Negative Analysten-Studien hätten ihr übriges getan. Die Aktie sei unter die 100-Euro-Marke gefallen. Jetzt melde sich SAP-Chef Bill McDermott zu Wort.SAP-Chef Bill McDermott sehe die Führungsriege des größten europäischen Softwareherstellers trotz zweier prominenter Abgänge in kurzer Zeit gut aufgestellt. "Es gibt und gab keine Probleme im Vorstand", habe der US-Amerikaner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. "Wenn zwei Vorstände, die zusammen fünfzig Jahre für SAP gearbeitet haben, nach langer Zeit etwas Neues planen, dann ist das völlig normal."Vor kurzem hätten Produktvorstand Bernd Leukert und jüngst auch der Cloudsparten-Chef Robert Enslin das Unternehmen verlassen. "Machen Sie aus dem Ausscheiden keine Fake News", habe McDermott betont. Einen Richtungsstreit oder Probleme bei der Integration übernommener Firmen habe McDermott verneint. "Unser Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner und ich sind vollständig auf einer Linie."Das Ausscheiden von Leukert und Enslin habe bei Anlegern Fragen aufgeworfen. "Von Verunsicherung kann nicht die Rede sein", habe McDermott erwidert. Mit der weiter wachsenden Business-Software und dem geplanten rasanten Umsatzanstieg bei Cloudsoftware werde der DAX-Konzern die Marge und den freien Geldzufluss in der Kasse steigern. "Das ist es, was die Aktionäre wollen, und das werden wir liefern."Nach drei negativen Analysten-Studien der vergangenen Tage sei die SAP-Aktie aber wieder unter die 100-Euro-Marke gefallen. Vom Rekordhoch und der Rekordmarktkapitalisierung von 133 Milliarden Dollar sei die Aktie damit noch etwas entfernt."Der Aktionär" bleibe jedoch weiterhin davon überzeugt, dass SAP in der Cloud rasant weiterwachsen werde und seine Umsatzziele erreichen könne. Die Prognose der Unternehmensführung bis 2020 eine Bruttomarge von 71 Prozent zu erreichen, bleibe jedoch knackig.Langfristig orientierte Anleger bleiben bei der SAP-Aktie investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Mit Material von dpaAFX