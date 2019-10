Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,68 EUR +10,23% (11.10.19 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (14.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Massiver Kurssprung - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) legte nach den verschiedenen Meldungen vom Freitag (Quartalszahlen und neuer Vorstand) einen massiven Kurssprung hin und kletterte um 8,63%, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 105,66 und 112,18 EUR gerissen. Anschließend sei sie in das Gap vom 18. Juli eingedrungen und habe es teilweise geschlossen. Dieses Abwärtsgap liege zwischen 119,40 und 114,96 EUR. Mit dem Anstieg vom Freitag habe sich der Softwareriese auch dem Widerstandsbereich zwischen 116,62 EUR und 117,08 EUR angenähert.SAP könnte also am Widerstandsbereich zwischen 116,62 und 117,08 EUR zunächst scheitern und dann einige Tage zurücksetzen. Ein Rücksetzer in Richtung 108,52 EUR wäre möglich. Anschließend könnte SAP aber sogar in Richtung des Allzeithochs bei 125,00 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter das Gap vom Freitag könnte allerdings zu Abgaben in Richtung 96,77 EUR führen. (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:115,28 EUR +0,77% (14.10.2019, 08:53)