Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Freitag hätten mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt. Auch am Montag würden mehrere Kurszielsenkungen die Aktien von SAP unter Druck setzen. Mit einem Minus von 2,2 Prozent würden die DAX-Papiere zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex gehören.Bereits am Freitag hätten sich die Anleger enttäuscht gezeigt von der Gewinnmarge von SAP. Analyst Holger Schmidt vom Bankhaus Metzler habe daraufhin am Montag die Aktien von "buy" auf "hold" abgestuft und auf die durchwachsenen Quartalsergebnisse und Ergebnisrisiken verwiesen.Zudem hätten weitere Analysten ihre Kursziele gesenkt, wenngleich diese noch über dem aktuellen Kursniveau lägen - beispielsweise die Société Générale von 154 auf 134 Euro. Profitabilitätssorgen dürften bessere Wachstumsperspektiven der Walldorfer überschatten, so der SocGen-Analyst. Er habe daher in seinem Bewertungsmodell höhere Kapitalkosten angesetzt, habe aber solide Fundamentaldaten und die vergleichsweise moderate Bewertung gelobt.Tatsächlich halte das Gros der Analysten die SAP-Aktie derzeit für deutlich unterbewertet. So würden 25 der 36 von Bloomberg erfassten Experten das Papier zum Kauf empfehlen und keiner der Experten habe dabei ein Kursziel von weniger als 100 Euro.UBS-Experte Michael Briest zum Beispiel traue der Aktie einen Kurs von 145 Euro zu. Er habe die schwache Ergebnisentwicklung in den ersten Monaten des Jahres nicht überbewerten wollen. Unter Ausklammerung des gestoppten Russland-Geschäfts seien die Kennziffern des Softwarekonzerns insgesamt wie erwartet ausgefallen, habe er in einer Kurzstudie am Freitag geschrieben.Charttechnisch sei das Papier damit schon längst im Bärenmarkt angekommen (der Drawdown seit 52-Wochenhoch betrage -27 Prozent). Wichtig wäre nun, dass die Aktie sich über der 95-Euro-Marke halte. Sonst drohe ein weiteres Abrutschen in den Bereich der 2020er Tiefs zwischen 85 und 90 Euro.Die SAP-Zahlen seien eher gemischt ausgefallen. Mit einer guten Entwicklung in der Cloud sei dabei gerechnet worden. Um die Analysten zu überzeugen, hätte SAP daher bei den Gewinnmargen die Erwartungen übertreffen müssen."Der Aktionär" bleibt an der Seitenlinie, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 25.04.2022)Mit Material von dpaAFX