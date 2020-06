Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



München (www.aktiencheck.de) - SAP: Krisenfest und Nachhaltig - AktienanalyseDer deutsche Leitindex ist nicht für seine hohe Dichte an Technologieunternehmen bekannt. Das Walldorfer Software-Unternehmen SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bildet diesbezüglich nicht nur eine Ausnahme, sondern ist mit seiner Größe eine Konstante im DAX, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter der neuen Führung habe das Unternehmen Änderungen vorgenommen, um auch in Zukunft den Kunden maßgeschneiderte Software-Lösungen zu bieten.Mit einer Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Euro sei das Softwareunternehmen aus Walldorf zu einem Stabilitätsanker im DAX gereift, welches auch in Krisenzeiten mit starken Zahlen habe auffallen können. Die Geschicke des Unternehmens leite seit April ein neuer Vorstand. Christian Klein habe die Führung von Bill McDermott übernommen. SAP habe unter der Leitung von McDermott in den vergangenen Jahren großes Wachstum erzielen können. Die Strategie des alten Managements sei darauf ausgerichtet gewesen vielversprechende Firmen zum Konzern hinzuzukaufen und diese selbstständig und eigenverantwortlich agieren zu lassen. Das habe zwar großes Wachstum gefördert, habe aber auch einen Flickenteppich an Tochterunternehmen hinterlassen, die in ihren technologischen Möglichkeiten sehr ähnlich seien und sich teilweise in ihren Angeboten gleichen würden. "Technologisch", sage Hanno Plattner, Aufsichtsrat-Chef von SAP "hat uns diese Strategie eins bis zwei Jahre gekostet".Nach den Zukäufen der vergangenen Jahre solle nun mehr in die Integration und Eigenentwicklung investiert werden. Die neue Produktstrategie solle deutlich näher an den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet sein. Die Formel sei im Prinzip sehr einfach: Würden die Software-Komponenten besser zusammenarbeiten, würden sie sich besser in den Geschäftsbetrieb einführen lassen. Je einfacher die Einführung, desto billiger der Betrieb, desto leichter würden sich Daten auswerten lassen. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine nahtlose Integration der Geschäftsprozesse sei. Dadurch sei es für Unternehmen einfacher Störungen der Lieferketten zu handhaben. Von den Analysten würden die Pläne der neuen Führung positiv aufgenommen: "SAP hat erstmals seit vielen Jahren wieder eine Vision für das große Ganze", sage Analyst Holger Müller von Constellation Research.Trotz des breiten Produktportfolios wolle man sich bei SAP nicht ausruhen und plane weitere Innovationen. Der Konzern habe Cloud-Dienste angekündigt, die auf die speziellen Bedürfnisse von Branchen wie Industrie, Handel und Versorger zugeschnitten seien. Die Produktpalette "Industry 4.Now" solle den lückenlosen Datenfluss zwischen Produktion und Verwaltung gewährleisten. Aktuell befinde man sich auf der Suche nach entsprechenden Kooperationspartnern. Konkreter seien dafür die Visionen SAPs was das nachhaltige Wirtschaften angehe. Mit der Initiative "Climate21" stelle man den Kunden in Zukunft einen Dienst zur Verfügung, der den ökologischen Fußabdruck im Produktionsprozess messe. Auf diesen Dienst könnten 440.000 Kunden weltweit via Cloud zugreifen. Die Anwender hätten den Vorteil, dass sie ihre Produkte mit einer zertifizierten klimaneutralen Produktion bewerben könnten.Die Aktie der SAP SE wird aktuell bei EUR 126,24 (23.06.2020) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch sei bei EUR 129,60 (19.02.2020) und das Jahrestief bei EUR 82,13 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 31 Analysten die Aktie auf "buy", drei auf "hold" und fünf Analysten würden sie auf "sell" setzen. (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: