Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (26.09.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Korrektur scheint noch nicht beendet - ChartanalyseDie folgende Einschätzung dürfte Anleger in der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) gar nicht erfreuen, zu ändern ist sie jedoch nicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.So sei nicht zu übersehen, dass die Aktie in den vergangenen Wochen dem Gesamtmarkt hinterher gelaufen sei. Statt Erholung habe sich nur eine bärische Flagge gebildet und diese scheine nun klassisch regelkonform auf der Unterseite aufgelöst zu werden. In der letzten Woche sei dies den Verkäufen noch nicht gelungen und jetzt laufe der zweite Versuch, der gestern erneut am EMA200 vorerst gestoppt worden sei.Im Sommer sei die SAP-Aktie in eine Korrektur übergegangen, die immer noch nicht beendet zu sein scheine. Die relative Schwäche und die charttechnischen Muster dürften bei Investoren für Unbehagen sorgen. Zu Recht, denn das Risiko weiter nachgebender Notierungen bis in den zweistelligen Preisbereich bei ca. 97,50 EUR sei momentan relativ hoch. Um daran etwas zu ändern, müsste einerseits der Supportbereich bis hin zum Augusttief gehalten werden, während man auf der anderen Seite relativ schnell Kurse oberhalb von ca. 110 EUR etablieren sollte. Dies eröffne noch einmal Rallychancen in Richtung 115 EUR. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link