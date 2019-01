Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

86,21 EUR -0,27% (07.01.2019, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

86,25 EUR -0,58% (07.01.2019, 09:59)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (07.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das schwache Sentiment im Gesamtmarkt drücke auch auf das Wertpapier. Zwar habe es sich in den letzten Tagen auf dem gleichen Kursniveau halten können - doch der Abwärtstrend habe die Aktie weiter fest im Griff. Fundamental würden die Chancen jedoch bestehen bleiben: Cloud-Umsätze und Marktpotenzial würden wachsen.Wenn der Wachstumsmotor China stottere, könnte die Weltwirtschaft ebenfalls ins Stocken kommen. Die IT-Ausgaben der Unternehmen sollte dies jedoch kaum beeinflussen. Laut Statista sollten die Investitionen weiterhin zunehmen - für die nächsten fünf Jahre werde mit einem CAGR von 3,5% gerechnet.Innerhalb dieses Marktumfeldes könne auch SAP überzeugen. Im Gegensatz zum Großteil seiner Konkurrenten werde SAP diese Wachstumsraten wahrscheinlich noch übertreffen, denn die Walldorfer würden sowohl on-premises als auch in der Cloud zulegen. Der große Kundenstamm dürfte dabei die Einführung der Cloud-Produkte unterstützen. Top, denn hier würden niedrigere Kosten und höhere Margen winken.Vor allem durch die Schaffung eines umfassenden Produktangebots innerhalb der sogenannten Experience Cloud könnte SAP neue Kunden gewinnen, doch die Konkurrenz bleibe hoch. "Der Aktionär" sehe zwar gute Chancen für den deutschen Tech-Giganten in der Cloud Boden gut zu machen. Doch wegen des schwachen Sentiments an der Börse lohne es sich aktuell nicht, auf diese zu setzen. SAP sei ausgestoppt. Die nächste charttechnische Unterstützungszone im Abwärtstrend liegt im Bereich von 82,50 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: