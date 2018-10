Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,40 EUR -3,33% (18.10.2018, 13:23)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (18.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Der Konzernumsatz sei in Q3/2018 dank eines überraschend starken Cloud-Geschäfts stärker als von Friebel erwartet um 7,7% (wb.; Non-IFRS: +10%) auf 6,02 Mrd. Euro geklettert. Eben jenes dynamische Cloud-Wachstum habe jedoch u.a. dazu geführt, dass die Ergebnisentwicklung enttäuschend ausgefallen sei. Auf Grund dessen bzw. der nun zum Vorjahr wieder gesunkenen wichtigen operativen Marge habe der DAX-Titel auch mit einem Kursrückgang von rund 3% (18.10. mittags) auf die Bekanntgabe der Q3-Zahlen reagiert. Da habe auch nicht geholfen, dass der Konzern zum dritten Mal in diesem Jahr seine Zielsetzungen für 2018 erhöht habe. Jedoch hätten die neuen Zielsetzungen auch zum Teil nur äußerst geringfügig über den alten Werten gelegen. Friebel habe seine EPS-Erwartung für 2018 leicht auf 3,47 (alt: 3,54) Euro gesenkt (EPS 2019e: unverändert 3,80 Euro).Bei einem unveränderten Kursziel von 110 Euro bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die SAP-Aktie. Für ein deutliches Aufwärtspotenzial müsste das Wachstum stärker sein oder das Bewertungsniveau niedriger. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:97,52 EUR -2,81% (18.10.2018, 13:09)