Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,14 EUR -0,95% (15.10.2018, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,27 EUR -2,07% (15.10.2018, 10:38)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (15.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Berichtssaison habe begonnen und schon am Donnerstag lege mit SAP das erste DAX-Unternehmen seine Zahlen vor. Die Experten würden erwarten, dass der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,86 Euro im Vorjahresquartal um 27% auf 1,09 Euro ansteige. Der Umsatz im Lizenzgeschäft dürfte bei gut einer Mrd. Euro liegen, was einem Wachstum von 1% gegenüber Q3/2017 entspräche. Das Cloud- und Softwarebusiness sollte mit Umsätzen von 5,02 Mrd. Euro 8% zulegen.Alles in allem sei die Stimmung der Analysten positiv. 27 Analysten würden die Aktie zum Kauf, neun zum Halten und nur drei zum Verkauf raten. Das Konsens-Kursziel vor den Zahlen liege bei 113,46 Euro. Verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 98,07 Euro würde dies einem Ertragspotenzial von knapp 16% entsprechen.Das Wertpapier könne aber nicht nur fundamental überzeugen - auch charttechnisch stehe es gut da. Der Chart sei im Abverkauf vergangene Woche an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Der langfristige Aufwärtstrend bleibe damit intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: