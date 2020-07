Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein klarer Kauf.Das Walldorfer Softwarehaus befinde sich aktuell in einer sehr guten Verfassung und überzeuge sowohl durch seine Geschäftsentwicklung als auch durch seine kluge und weitsichtige Unternehmensstrategie. Auch die Analysten kämen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.Die französische Großbank Société Generale habe das Kursziel für SAP von 121 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Übergang bei der Kernsoftware S/4 Hana sei ebenso auf einem guten Weg wie das Wachstum mit Cloud-Lösungen, habe Analyst Richard Nguyen gelobt. Den Plan, die Tochter Qualtrics an die Börse zu bringen, sehe er ebenfalls positiv. Er habe nach alldem seine Schätzungen für 2020 und 2021 nach oben angepasst.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für SAP von 132 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Softwarekonzern habe signalisiert, bis 2023 das Wachstum wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, habe Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Dies bringe eine alte Debatte über Wachstum und Profitabilität wieder in Gang. Seine eigenen Umsatzschätzungen für das laufende und die kommenden Jahre habe der Experte erhöht.Auch J.P. Morgan hebe das Ziel für SAP von 125 auf 160 Euro mit der Einstufung "overweight".Die SAP-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: