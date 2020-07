ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (22.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie steigt auf Allzeithoch - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) fiel am 16. März 2020 auf ein Tief bei 82,13 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mit diesem Tief habe die SAP-Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002 getestet. Seitdem befinde sich die Aktie in einer steilen Rally. Nach der letzten Zahlenbekanntgabe vom 9. Juli 2020 sei der Wert über das alte Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 129,58 EUR und über eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Juli 2019 und Februar 2020 gesprungen. Nach einem Hoch bei 139,72 EUR sei es zu einem kleinen Rücksetzer gekommen. Gestern habe die SAP-Aktie dieses Hoch durchbrochen und sei auf das aktuelle Allzeithoch geklettert.Diese Gewinnmitnahmen dürften zumindest heute andauern und zu einem Rücksetzer auf 139,72 EUR führen. Dort bestünde eine erste Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit März 2020. Dabei könnte der Wert in Richtung 152,50 bis 153,00 EUR ansteigen. Eine zweite Chance auf einen derartigen Anstieg gäbe es vom Bereich um das alte Allzeithoch bei 129,58 EUR aus. Erst im Falle eines stabilen Rückfalls unter diese Marke würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall müsste zumindest mit einem Rückfall in Richtung 114,86 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 22.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:141,58 EUR +0,27% (22.07.2020, 08:36)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:141,86 EUR +1,88% (21.07.2020, 17:35)