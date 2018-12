Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

87,94 EUR -2,62% (06.12.2018, 17:13)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

87,63 EUR -2,99% (06.12.2018, 17:28)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (06.12.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie seit Anfang Oktober im Rückwärtsgang - AktienanalyseDie Korrektur an der NASDAQ hat auch hierzulande die Technologiewerte unter Druck gebracht - Beispiel SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere des Softwareherstellers seien noch Ende September auf ein Allzeithoch bei 108,52 Euro geklettert - ein Plus von gut 16 Prozent gegenüber dem Jahresanfangskurs von 93,45 Euro. Doch ab Anfang Oktober sei es im Einklang mit dem Gesamtmarkt rapide bergab gegangen. Inzwischen seien die Aktien für weniger als 90 Euro zu haben - und damit in der 2018er-Bilanz sogar ins Minus gerutscht.Neben der allgemeinen Marktschwäche gebe es auch hausgemachte Gründe. Der Softwarehersteller habe vor rund drei Wochen angekündigt, Qualtrics schlucken zu wollen. Das US-Übernahmeziel zähle zu den weltweiten Pionieren im Software-Bereich Experience Management (XM), mit dem Unternehmen in der vermehrt durch Erlebnisse bestimmten Geschäftswelt erfolgreich sein könnten. Das auf das Sammeln von Kunden-, Mitarbeiter- und Produktdaten spezialisierte Unternehmen erwarte für 2018 einen Umsatz von über 400 Mio. Dollar sowie künftige Wachstumsraten von über 40 Prozent.Gehe alles glatt, solle die Akquisition im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein. Zwar sei der Zukauf durchaus sinnvoll, schließlich greife SAP damit gezielt den US-Rivalen Salesforce an. SAP-Chef Bill McDermott habe auf einen "massiven" Markt von mehr als 44 Mrd. Dollar verwiesen, den man beackern könne, und habe für SAP prozentual zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und operativem Ergebnis nach dem Kauf in Aussicht gestellt.Wie die negative Kursreaktion zeige, werde die Börse wohl noch einige Zeit brauchen, um den Brocken zu verdauen. Bis die Aktie wieder in ihren langfristigen Wachstumstrend einschwenkt, können sich Anleger die Wartezeit mit Teilschutz-Papieren vertreiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: