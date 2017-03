ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (20.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie nimmt Kurs auf den dreistelligen Bereich - ChartanalyseSeit Oktober 2008 kann das Wertpapier von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) einen ungebrochenen Aufwärtstrend vorweisen, innerhalb dessen sich der Wert der Aktien mehr als vervierfacht hat und kürzlich über die runde Marke von 90,00 Euro ausgebrochen ist, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der Analyse vom den 20. Januar 2016 sei nach Überschreiten der Jahreshochs aus 2016 eine deutliche Aufwärtsbewegung favorisiert worden und sei in dieser Form auch so eingetreten. Nun nehme die SAP-Aktie Kurs auf den dreistelligen Bereich und werde von weiter positiven Analystenkommentaren zusätzlich angefeuert. Bereits investierte Anleger sollten jedoch ihre Long-Positionen mit einer Stop-Anhebung nun deutlich enger absichern, die Gewinne aber weiter laufen lassen. Auf kurzfristiger Basis biete sich aber dennoch ein potenzielles Long-Investment an, der Anlagehorizont sei jedoch relativ kurz angesetzt.Solange sich die Aktie von SAP oberhalb der runden Marke von 90,00 Euro aufhalte, dürfte der nächste Zwischenhalt bei 92,00 Euro eingelegt werden. Darüber bestünde schließlich weiteres Kurspotenzial sogar bis zum runden Bereich von 100,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.03.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:90,83 EUR -0,13% (20.03.2017, 12:05)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,861 EUR +0,10% (20.03.2017, 12:21)