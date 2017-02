Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (01.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie nimmt Kurs auf Allzeithoch - AktienanalyseIn einem starken Schlussquartal 2016 erzielte SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) im Cloud-Geschäft und mit SAP S/4 HANA hohe Wachstumsraten, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die New Cloud Bookings (Kennzahl, die Auskunft über den Vertriebserfolg im Cloud-Geschäft gibt) im vierten Quartal 2016 um 40% auf 483 Mio. Euro gestiegen. Der Auftragsbestand für die Cloud habe 2016 um 47% zugelegt und habe Ende des Jahres bei 5,4 Mrd. Euro gelegen.Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) seien im Gesamtjahr 2016 um 31% auf 3,0 Mrd. Euro gestiegen (2015: 2,3 Mrd. Euro), die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) hätten sich um 8% auf 18,4 Mrd. Euro erhöht (2015: 17,2 Mrd. Euro). Beide Kennzahlen hätten damit die im Oktober 2015 angehobenen Zielvorgaben erreicht. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) habe sich um 4% auf 6,6 Mrd. Euro verbessert (2015: 6,4 Mrd. Euro).Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr rechne Finanzvorstand Luka Mucic erneut mit einem profitablen Wachstum und einer starken Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft. Die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt) würden in einer Spanne zwischen 3,8 und 4,0 Mrd. Euro erwartet und könnten damit währungsbereinigt um bis zu 34% zulegen. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) solle zwischen 6,8 und 7,0 Mrd. Euro liegen, was nochmals leicht über dem Anfang 2016 angehobenen Ausblick für 2017 (damals 6,7 bis 7,0 Mrd. Euro) liege.Vorstandssprecher Bill McDermott blicke angesichts der fortgesetzten starken Softwareerlöse, des schnellen Wachstums in der Cloud und der Steigerung des Betriebsergebnisses mit großer Zuversicht auf die mittelfristigen Ziele. Für das Jahr 2020 würden die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) nun zwischen 8,0 und 8,5 Mrd. Euro erwartet (zuvor 7,5 bis 8,0 Mrd. Euro). Der Gesamtumsatz (Non-IFRS) solle zwischen 28 und 29 Mrd. Euro erreichen (zuvor 26 bis 28 Mrd. Euro), während das Betriebsergebnis (Non-IFRS) auf 8,5 bis 9,0 Mrd. Euro zulegen solle (zuvor 8,0 bis 9,0 Mrd. Euro).Einen Risikofaktor stelle nach Ansicht der Analysten vor allem ein stärkerer Wettbewerb mit Konkurrenten wie Salesforce, Oracle oder IBM dar. Mit Blick auf die Situation in den USA mache sich Bill McDermott keine Sorgen. Viele Behörden und Regierungsstellen in den USA würden mit Software von SAP arbeiten und bei einer Modernisierung führe nach Ansicht des SAP-Vorstandsvorsitzenden kein Weg an SAP vorbei. Zudem würden die Walldorfer in den USA rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigen, stünden also für Jobs in Amerika - ganz im Sinne des neuen US-Präsidenten. Sollte dessen angestrebter Protektionismus sich allerdings negativ auf das Wachstum der Weltwirtschaft auswirken, könnte dies Unternehmen dazu veranlassen, IT-Investitionen auf die lange Bank zu schieben, was sich letztlich auch nachteilig auf die Geschäftsentwicklung von SAP auswirken könne. Zusätzlich könnten sich negative Währungseffekte als Belastungsfaktor erweisen.Bei der Aktie der SAP SE sehen die Analysten der DZ BANK einen übergeordneten Aufwärtstrend, dessen Ausgangspunkt das Tief vom 20. Oktober 2014 bei 50,08 Euro bildet. Zuvor habe sich die SAP-Aktie von März 2013 bis Oktober 2014 in einer Spanne zwischen 65,00 und 51,87 Euro seitwärts bewegt. Nachdem sich im Oktober 2014 ein Ausbruch an der Unterseite nicht durchgesetzt habe, habe die Kursnotierung ausgehend von 50,08 Euro eine neue Aufwärtsbewegung begonnen. In deren Verlauf habe sie steigende Hoch- und steigende Tiefpunkte ausgebildet. Im Januar dieses Jahres sei es der Kursnotierung gelungen, nachhaltig über das im September 2016 markierte Hoch bei 82,60 Euro anzusteigen. In den kommenden Monaten könne die SAP-Aktie aus Sicht der Analysten ihre Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch aus dem Jahr 2000 fortsetzen. Dieses habe bei 91,03 Euro gelegen. Unterstützungen für zwischenzeitlich zu erwartende Konsolidierungsphasen würden bei 84,65 und 82,60 Euro sowie im Bereich zwischen 81,92 und 81,40 Euro verlaufen. Eine weitere markante Unterstützung bilde die 200-Tage-Linie (akt. 76,61 Euro).Solange die Aktie der SAP SE nicht unter 75,07 Euro zurückfällt, bleibt das übergeordnete Chartbild nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK bullisch. (Ausgabe vom 30.01.2017)