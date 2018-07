Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (10.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zu kaufen.Der globale PC-Absatz sei in Q1 zum dritten Quartal in Folge stabil geblieben (±0,0%), gestützt vom laufenden Erneuerungszyklus bei Geschäfts-PCs. Dabei hätten HP (+4,3%) und Dell (+6,4%) die stärksten Zuwächse verzeichnet. Vor allem habe der US-Markt eine bessere Performance gezeigt. Insgesamt habe der Markt von einer leichten Entspannung in Bezug auf Preislage und Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten profitiert.In den vergangenen Berichtsperioden hätten die Unternehmen Auftrieb von der globalen Konjunktur erhalten, die sich in den verbesserten Fundamentaldaten ausgedrückt habe. Durch den eskalierten Handelsstreit zwischen den USA und China hätten sich jedoch einige Risiken für einen Trendabbruch aufgebaut, die in der anstehenden Berichtssaison zu Anpassungen der Unternehmensausblicke führen könnten. Zienkowicz setze sein Sektorrating vorerst auf "neutral" (zuvor: "positiv").Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die SAP-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 115,00. (Analyse vom 10.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "SAP SE": Keine vorhanden.Börsenplätze SAP-Aktie: