ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (25.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie mit frischen Jahreshochs! ChartanalyseWie das im DAX notierte Softwareunternehmen SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) heute früh berichtete, hat die anhaltend hohe Nachfrage nach Cloud-Software das Wachstum des Konzerns im ersten Quartal kräftig angeschoben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die SAP-Aktie reagiere in der ersten Handelsstunde mit Kurssaufschlägen. Damit setze sich auch die Erfolgsgeschichte des Aktienverlaufs seit November 2008 ungebrochen fort, das Wertpapier sei von diesem Zeitpunkt an von 20,75 Euro auf ein bisheriges Rekordhoch von 93,85 Euro angestiegen und schlage andere DAX-Konzerne mit einer unbestechlich hohen Performance um Längen. Aber auch Aktionäre würden sich an den positiv zu wertenden Zahlen erfreuen und würden die SAP-Aktie von SAP auf frische Jahreshochs anschieben. Dabei rückt nun die dreistellige Marke von rund 100,00 Euro in den Fokus der Investoren, welche bei der aktuellen Performance auch bald erreicht werden dürfte und ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis durchaus attraktiv erscheinen lässt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.04.2017)Börsenplätze SAP-Aktie:93,92 EUR +1,00% (25.04.2017, 10:03)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:93,837 EUR +0,38% (25.04.2017, 10:17)