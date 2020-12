Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF).Nach der Übernahme von Slack durch den Konkurrenten Salesforce habe sich jetzt auch SAP-CEO Christian Klein zu Wort gemeldet. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" habe er eine klare Stellung bezogen und dennoch einige wichtige Fragen ungeklärt gelassen. Die SAP-Aktie arbeite sich derweil weiter nach oben.Wie bereits bekannt sei, wolle SAP seine Tochter Qualtrics an die Börse bringen und nach dem IPO weiter die Mehrheit halten. Weitere Details, wie etwa das IPO-Datum oder die angestrebte Preisspanne, seien jedoch weiter offen.Qualtrics solle laut Medienberichten durch die Eigenständigkeit mehr Freiraum gewinnen. Offenbar seien damit auch Zukäufe in den USA möglich. Es könne bei Qualtrics zu Deals kommen, habe Klein in einem am Dienstag veröffentlichen Interview mit der Nachrichtenagentur "Reuters" gesagt.Allerdings habe der SAP-Chef auch betont, dass er sich durch den Salesforce-Slack-Deal nicht zu Übernahmen gezwungen fühle: "Wir sehen keinen Grund, uns Umsatz kaufen zu müssen."SAP selbst dürfte in naher Zukunft keine großen Deals ankündigen. Bei der Tochter Qualtrics sei dies hingegen möglich. Zunächst stehe jedoch der Börsengang der SAP-Tochter auf dem Plan.Die SAP-Aktie bleibt ein Kauf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 135,00 Euro. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link