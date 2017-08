Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

90,944 EUR +0,69% (04.08.2017, 14:50)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (04.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Softwarekonzern verfehlt Erwartungen - AktienanalyseDer Software-Konzern SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) hat gemischte Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während das Umsatzwachstum im zweiten Quartal mit neun Prozent auf 5,78 Mrd. Euro etwas besser ausgefallen sei als prognostiziert, hätten die Walldorfer operativ nicht ganz so viel verdient wie erwartet. Das um Sondereinflüsse und Währungseffekte bereinigte Betriebsergebnis sei lediglich um drei Prozent auf 1,57 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten mit 1,59 Mrd. Euro gerechnet. Unter dem Strich habe SAP mit 666 Mio. Euro sogar 18 Prozent weniger verdient. Ein Grund dafür seien die an den stark gestiegenen Aktienkurs gekoppelten Vergütungen der Mitarbeiter gewesen. Zudem beschäftige das Unternehmen deutlich mehr Leute. Hinzu kämen die Kosten für den Umstieg auf die Cloud. Insgesamt seien die operativen Ausgaben um mehr als ein Fünftel gestiegen.Positiv: Das klassische Lizenzgeschäft habe trotz des Wechsels von Kunden zur Mietsoftware über das Internet entgegen der Befürchtung mancher Analysten währungsbereinigt um vier Prozent auf 1,09 Mrd. Euro zugelegt. Und auch das Cloud-Geschäft brumme. Zwar seien die Einnahmen aus dem Bereich im zweiten Quartal nicht ganz so rasant wie erhofft geklettert (plus 27 Prozent), laut SAP-Chef Bill McDermott, sei dies aber nur eine Frage des Zeitpunkts, wann neue Abschlüsse gebucht würden. Die Cloud-Story sei voll intakt, habe McDermott versichert. Vor allem aber die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Flaggschiffprodukt S4/Hana stimme den CEO zuversichtlich. Die Zahl der Kunden sei im Jahresvergleich um 70 Prozent gewachsen.Angesichts dessen traue sich SAP für das Gesamtjahr nun 100 Mio. Euro mehr Umsatz zu. Die operative Ergebnisprognose von 6,8 bis 7,0 Mrd. Euro sei indes unverändert geblieben. Für seine Aktionäre habe SAP noch eine weitere gute Nachricht parat gehabt: Dank eines Anstiegs der liquiden Mittel in den ersten sechs Monaten um ein Fünftel solle im zweiten Halbjahr nun endlich der bereits angekündigte Aktienrückkauf starten. Insgesamt wolle SAP so 500 Mio. Euro unters Volk bringen. Anleger hätten sich dennoch nicht zum Einkauf locken lassen. Die Erwartungen seien angesichts des stark gestiegenen Aktienkurses einfach höher gewesen, vor allem an das Cloud-Geschäft und die Marge. Als Bremsklotz erweist sich zudem der starke Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:91,03 EUR +0,53% (04.08.2017, 14:40)