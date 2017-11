ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (23.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Die Kraft der Bullen schwindet merklich - ChartanalyseSeit November 2008 herrscht bei der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) eine ungebrochene Aufwärtsbewegung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Verlaufstief bei 20,75 Euro habe die SAP-Aktie wieder Anlauf zur Oberseite genommen und sei zunächst bis 65,00 Euro angestiegen. Nach einer mehrjährigen Konsolidierung in diesem Bereich ei es schließlich gelungen bis Ende Oktober auf ein Verlaufshoch von 100,70 Euro zuzulegen. Doch die Kraft der Bullen schwinde in den letzten Wochen merklich, wodurch sich noch eine augenscheinlich erforderliche Konsolidierung aus Sicht der kommenden Wochen einstellen könnte. Aktuell ringt die SAP-Aktie nämlich um den seit Ende August bestehenden Trendkanal und den EMA 50 auf Tagesbasis, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.11.2017)Börsenplätze SAP-Aktie:96,13 EUR -0,46% (23.11.2017, 11:38)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:96,329 EUR +0,03% (23.11.2017, 11:52)