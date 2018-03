ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen.



Als Marktführer im Bereich hilft die SAP Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, ihre Effizienz zu steigern. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 251.000 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen. (07.03.2018/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) charttechnisch unter die Lupe.Anfang November habe die Marktteilnehmer bei dreistelligen Notierungen der Mut verlassen. Die folgende Korrektur habe die SAP-Aktie nun aber auf ein interessantes Level gedrückt. Im Bereich der Hochs vom Herbst 2016 bei rund 82,50 EUR biete sich aktuell die Chance auf die Ausprägung eines kleinen Doppelbodens. Noch wichtiger sei aber sicherlich der 2008 etablierte Basisaufwärtstrend (akt. bei 81,88 EUR). Auf dieser Basis hatbe der Technologietitel jüngst ein "bullish engulfing" ausgeprägt.Bestätigt werde das beschriebene Candlestickumkehrmuster einerseits durch die positive Divergenz im Verlauf des RSI sowie durch den Bruch des seit November bestehenden MACD-Abwärtstrends. In der Summe werde eine technische Aufwärtsreaktion zusehends wahrscheinlich. In diesem Zusammenhang möchten die Analysten die Widerstandszone aus dem Tief vom August 2017, dem Hoch von Ende Februar 2018 (86,24/86,58 EUR) sowie der 38-Tage-Linie (akt. bei 87,20 EUR) in den Vordergrund rücken. Ein Sprung über die angeführten Hürden verleihe dem skizzierten Erholungsszenario deutlichen Nachdruck. Als Stopp biete sich der o. g. Basisaufwärtstrend an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:84,83 EUR +0,33% (07.03.2018, 10:02)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:85,18 EUR +0,40% (07.03.2018, 10:17)