Börsenplätze SAP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

84,64 EUR +2,00% (27.03.2018, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

84,58 EUR +0,63% (27.03.2018, 15:02)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (27.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zu halten.Unternehmen würden durch den Aufstieg des Cloud- Computing ihre Geschäftsmodelle transformieren. So würden Softwareunternehmen Produkte zunehmend über Abonnements aus der Cloud anbieten ("Software-as-a-Service").Nach einem leichten Wachstum von 0,7% in Q4 sei der globale PC-Absatz gemäß IDC im Gesamtjahr 2017 relativ stabil geblieben (-0,2%). Hauptsächlich habe ein laufender Erneuerungszyklus bei Geschäfts-PCs gestützt. Der Privatanwenderbereich habe lediglich in Nischen zulegen können, sei insgesamt durch einen Preisanstieg diverser Komponenten gebremst worden.Der globale Server-Absatz habe in Q4 an das erfreuliche Q3 angeknüpft und um 10,8% zugelegt. Stetige Nachfrage durch die großen Cloud-Betreiber ("Hyperscaler": Amazon, Google, Facebook und Microsoft) sei von Plattform-Aktualisierungen (z.B. IBM z14) verstärkt worden, die in den kommenden Quartalen wieder abflachen würden.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die SAP-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 99,00. (Analyse vom 27.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link