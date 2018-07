Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (23.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Dank des am Jahresanfang erfolgten Zukaufs von Callidus hätten die in Q2 18 erzielten Clouderlöse von SAP um 32% yoy auf 1,2 Mrd. EUR zugelegt. Ohne den heftigen Gegenwind von den Wechselkursentwicklungen wären es mit +40% cc. sogar 8%-Punkte mehr gewesen. Gegenüber einem starken Vorjahresquartal seien die Lizenzerlöse um 8,6% (-5% cc) auf 996 Mio. EUR zurückgegangen. Die mehr als stabile Entwicklung der Wartungserlöse mit 2,7 Mrd. EUR (+/-0% bzw. +7% cc) spiegele die hohe Kundentreue wider. In Summe habe SAP den Konzernumsatz um 4% (+10% cc) und das operative Ergebnis gleichfalls um 4% (+12% cc) auf 1,6 Mrd. EUR steigern können. Der in Richtung Cloud verschobene Umsatzmix habe die Margenentwicklung zusätzlich gebremst.Prognosen für 2018 und 2020 angehoben: Für das laufende Jahr habe sich SAP nochmals etwas höhere Ziele gesetzt. Für den Gesamtumsatz seien es nun 24,975 bis 25,300 Mrd. EUR (Bislang: 24,800 bis 25,300 Mrd. EUR). Treiber hierfür seien die mit 5,05 bis 5,20 Mrd. EUR (4,95 bis 5,15 Mrd. EUR) höher angesetzten Clouderlöse. Der operative Ertrag werde nun in der Range von 7,40 bis 7,50 Mrd. EUR (7,35 bis 7,50 Mrd. EUR) gesehen. Würden die unterstellten negativen Wechselkurseffekte außen vor gelassen, habe SAP seine Langfristprognose für den Umsatz um 1 Mrd. auf 29 bis 30 Mrd. EUR und für den Ertrag um 0,4 Mrd. EUR auf 8,9 bis 9,4 Mrd. EUR aufgestockt.Maier habe seine Prognosen nur marginal verändert, sodass sich ein auf einem DCF-Modell beruhendes, unverändertes Kursziel von 116 EUR ergebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: