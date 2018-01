ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP:



Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen.



Als Marktführer im Bereich hilft die SAP Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, ihre Effizienz zu steigern. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 251.000 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen. (16.01.2018/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse der BNP Paribas:SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) erreichte am 1. November 2017 das aktuelle Allzeithoch bei 100,70 EUR, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert in eine Abwärtsbewegung eingeschwenkt. Diese habe lange wie eine bullische Flagge ausgesehen. Am Donnerstag sei der Wert zum zweiten Mal in die wichtige Unterstützungszone um 92,71 bis 91,86 EUR zurückgefallen und habe sie sogar leicht durchbrochen. Am Freitag und auch gestern sei es zu weiteren Abgaben gekommen. Dabei sei die Aktie des Softwareriesen aus der Flagge nach unten rausgefallen und habe auch den Aufwärtstrend seit August 2015 durchbrochen.AusblickIn den letzten drei Tagen habe sich das Chartbild zumindest im kurzfristigen Rahmen wesentlich verschlechtert. Nach den Verlusten der letzten Tage sei SAP zwar kurzfristig überverkauft und könnte zu einer Erholung in Richtung 91,86 bis 92,71 EUR ansetzen, aber nach dieser Erholung dürfte die Aktie wieder nach unten abdrehen und in Richtung 86,24/00 EUR abfallen. Erst ein Ausbruch über 92,71 EUR würde das Chartbild wieder aufhellen. (Analyse vom 16.01.2018)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:90,75 EUR +0,77% (16.01.2018, 09:28)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,59 EUR +0,25% (16.01.2018, 09:42)