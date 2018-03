Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (08.03.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Bärenmarkt-Rally könnte sich fortsetzen - ChartanalyseIm April 2015 hatte SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) das ehemalige Allzeithoch bei 71,58 Euro noch knapp verpasst, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Erst im Juli 2016 sei SAP der Sprung auf einen neuen historischen Rekordwert gelungen. Anschließend sei die Aktie bis September 2016 auf ein Zwischenhoch bei 82,60 Euro gestiegen. Auf eine kurze Konsolidierung sei ab Dezember 2016 ein mustergültiger Aufwärtstrend gefolgt. Dabei habe der Kurs bei 96,38 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Danach sei SAP bis auf ein Tief bei 91,86 Euro zurückgefallen.Nach einer kurzen Zwischenerholung sei die Aktie wieder in einen Abwärtstrend übergegangen. Dieser sei erst Ende August 2017 zum Stehen gekommen. Seitdem habe sich eine dynamische Aufwärtsbewegung entwickelt. Dabei sei Anfang November des vergangenen Jahres bei 100,70 Euro ein neues Allzeithoch erreicht worden. Es sei eine erneute Korrektur bis in den Bereich von 93,00 Euro gefolgt. Eine Erholung sei anschließend an der Marke von 98,00 Euro gescheitert. Die Aktie sei wieder abgetaucht und sei am 11. Januar mit einer Notierungslücke unter die 93,00-Euro-Unterstützung gefallen. Danach habe sich der Abwärtstrend beschleunigt und SAP habe am Freitag ein neues Verlaufstief bei 82,05 Euro markiert. Seit Montag habe eine Bärenmarkt-Rally eingesetzt, die mit dem gestrigen Schlusskurs bei 86,68 Euro kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen könnte.Die Long-Szenarien: Eröffne SAP leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 86,68 Euro, leicht oberhalb der 88,00-Euro-Marke oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, sollte nach den Regeln der technischen Analyse eine Platzierung entweder bei einem Abprall von der Unterstützung bei 85,00 Euro, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus ein guter Einstiegspunkt sein. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 3,20 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.