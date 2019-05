Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 117,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 20.05.2019 135,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 14.05.2019 130,00 EUR Buy Berenberg Gal Munda 14.05.2019 120,00 EUR Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 13.05.2019 167,00 Outperform RBC Capital Ross MacMillan 09.05.2019 125,00 EUR Overweight Barclays Raimo Lenschow 09.05.2019 125,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 09.05.2019 130,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 08.05.2019 134,90 EUR Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 02.05.2019 126,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 25.04.2019 115,00 EUR Halten NordLB Wolfgang Donie 24.04.2019 115,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 24.04.2019 115,00 EUR Halten Independent Research Markus Friebel 24.04.2019

113,98 EUR +0,19% (27.05.2019, 08:10)



113,62 EUR +0,39% (24.05.2019)



DE0007164600



716460



SAP



SAP



SAPG.DE



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (27.05.2019/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 167,00 oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 24.04.2019 die Ergebnisse für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. April zu entnehmen ist, hätten die Umsätze - getrieben durch das Neugeschäft mit Mietsoftware aus dem Internet - um 16% auf 6,1 Mrd. Euro zugelegt. Seine Prognose für den an der Börse viel beachteten um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn habe der Softwarekonzern sogar angehoben. Nun solle es in diesem Jahr währungsbereinigt um 9,5 bis 12,5% zulegen statt zuvor um 7,5 bis 11,5%. Im ersten Quartal habe SAP mit einem Anstieg von 13% auf 1,47 Mrd. Euro die Erwartungen von Analysten übertroffen. Unterm Strich habe sich das Minus zwischen Januar und März auf 108 Mio. Euro nach 708 Mio. Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum belaufen. Grund für den Verlust sei der angekündigte Stellenabbau - für den SAP im ersten Quartal Kosten in Höhe von 886 Mio. Euro verbucht habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von RBC, Ross MacMillan, in einer Aktienanalyse vom 09.05.2019 sein "outperform"-Votum mit einem Kursziel von 167,00 Euro belassen. Die Einführung von Cloud-Lösungen durch Kunden sollte zunehmen und für nachhaltiges Wachstum sorgen, so der Analyst. Damit wiederum dürften sich auch die operativen und die Bruttomargen verbessern.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die SAP-Aktie kommt von der UBS. Michael Briest, Aktienanalyst der UBS, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 20.05.2019 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft und das Kursziel von 112,00 auf 117,00 Euro angehoben. Der Softwarekonzern dürfte in den kommenden fünf Jahren 12,7 Mrd. Euro an zusätzlichen Mitteln erwirtschaften, so der Analyst. Für Aktienrückkäufe dürften davon jedoch nur rund 8 Mrd. Euro verwendet werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: