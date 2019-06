Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität.



München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).Heute früh habe SANOCHEMIA bekannt gegeben, dass im Werk im burgenländischen Neufeld/Leitha erstmals auf einen Dreischichtbetrieb umgestellt worden sei. Eine entsprechende Maßnahme sei auf der Bilanzpressekonferenz im Februar zwar bereits in Aussicht gestellt worden, überraschend sei nach Ansicht des Analysten jedoch der frühe Zeitpunkt der Umsetzung. Dies weise auf eine deutlich verbesserte Auftragslage hin. Denn durch die Einführung einer dritten Fertigungsschicht könne die Kapazität für die Produktion von sterilen Injektabilia Angabe gemäß um 30% gesteigert werden. Bestehende Lieferrückstände, wie sie aus der Einschränkung der Herstellererlaubnis durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) bestanden hätten, könnten damit zeitnah abgearbeitet und Kapazitäten für neue Kundenaufträge bereitgestellt werden.Damit sehe der Analyst das von ihm prognostizierte Ertragsszenario als intakt. Zum einen rechne der Analyst bereits in diesem Jahr mit einer signifikanten Verbesserung der Ertragslage, da sich Einmalaufwendungen, die im Vorjahr nach seines Erachtens in Höhe von mindestens EUR 9,2 Mio. angefallen seien, in diesem Geschäftsjahr nicht wiederholen sollten. Zum anderen sollte sich die Ertragslage im kommenden Geschäftsjahr 2019/20e bei dann zwölfmonatiger Produktionsauslastung nochmals deutlich verbessern, wobei SANOCHEMIA nach Erachten des Analysten auch vom Großaktionär b.e.imaging, einem Handelsunternehmen für Röntgenkontrastmittel und MRT-Signalverstärker mit eigenem Produktportfolio, profitieren werde. Auf Sicht von 24 Monaten ergebe sich aus dem dreistufigen DCF-Entity-Modell des Analysten ein unverändertes Kursziel von EUR 2,90 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von EUR 1,90 errechne sich auf Sicht von 24 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 52,6%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link