Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Bessenbach ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.284 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2019 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer und Lkw. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.



SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. (15.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zulieferers für die Lkw-Industrie SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lichthupe, Blinker links und ab dafür: Die Aktien von SAF-HOLLAND würden heute auf die Überholspur wechseln. Die Impulse würden die Analysten der Privatbank Berenberg liefern, die das Kursziel von 12,10 auf 19,30 Euro hochgesetzt hätten. Die Aktie werde erstmals seit 2018 wieder für mehr als über 14 Euro gehandelt. "Der Aktionär" teile den Optimismus, favorisiere bei den LKW-Zulieferern aber eine andere Aktie.Berenberg-Experte Philippe Lorrain schraube das Kursziel für SAF-HOLLAND deutlich nach oben und betone, er bleibe besonders optimistisch für die Papiere des Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie. Auch nach der Kursrally habe er damit auf dem jüngsten Kursniveau noch etwa die Hälfte an Kurspotenzial in Aussicht gestellt. Seit dem Corona-Tief im März 2020 habe sich der Kurs von SAF-HOLLAND schon mehr als vervierfacht.Nach dem pandemiebedingten Markteinbruch im ersten Halbjahr 2020 profitiere SAF-HOLLAND von der seit dem Herbst spürbaren stetigen Steigerung der Nachfrage. Dieser positive Trend sollte sich im laufenden Jahr fortsetzen. Neben dem US-Markt werde von Branchenkennern auch in der Asien-Pazifik- Region eine weiter steigende Nachfrage erwartet. Eine überfällige Erholung des indischen Marktes, der aktuell noch immer am Boden liege, würde zusätzliches Potenzial eröffnen.Könne der SAF-HOLLAND ab 2021 wie erwartet auf den Wachstumskurs zurückkehren, dürfte Aktie ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzen. Das gelte im Übrigen auch für den Wettbewerber JOST Werke. Die Übernahme der Ålö-Gruppe erweise sich als echter Glücksgriff für den Konzern. Die Profitabilität steige. JOST dürfte im laufenden Jahr daher wieder ordentlich Gas geben. Die gute Finanzkraft gebe dem Nutzfahrzeugzulieferer genügend Spielraum, um seine Strategie konsequent umzusetzen und weitere Wachstumsmöglichkeiten wie geplant zu erschließen. Hauck & Aufhäuser sehe die Aktie daher erst bei 70 Euro fair bewertet. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 55-Euro-Marke würde auch die JOST-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Lichthupe, Blinker links und ab dafür.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.