Xetra-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

11,14 EUR +10,30% (23.11.2020, 16:37)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

DE000SAFH001



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

SAFH00



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Bessenbach ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.284 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2019 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer und Lkw. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.



SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. (23.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Lkw-Industrie SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) unter die Lupe.Der Zulieferer für die Lkw-Industrie habe trotz der Unsicherheiten durch die Coronakrise die EBIT-Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Die SAF-HOLLAND-Aktie sei im Anschluss kräftig angesprungen und in zweistellige Kursregionen vorgestoßen.Mit dem Q3 scheine das Unternehmen die Talsohle operativ durchschritten zu haben. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der Titel bereits wieder im Aufwind.Könne der Nutzfahrzeugzulieferer ab 2021 bei Umsatz und Gewinn wie erwartet auf den dynamischen Wachstumskurs zurückkehren, dürfte die SAF-HOLLAND-Aktie mittelfristig ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und Kurs auf 16 Euro nehmen. Kurzfristig scheinen aber weitere Gewinnmitnahmen und eine Verschnaufpause überfällig, so Michael Schröder vom "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:11,18 EUR +11,13% (23.11.2020, 16:51)