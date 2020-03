Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (18.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Angesichts der Corona-Pandemie seien zahlreiche Fluggesellschaften gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Auch Ryanair werde in den nächsten Tagen einen Großteil ihrer Flotte am Boden lassen. Kapazitäten sollten um bis zu 80 Prozent gekürzt werden. Die kommenden Wochen würden somit zum Stresstest für viele Airlines. Ryanair sollte dennoch als Sieger daraus hervorgehen.Das Coronavirus treffe vor allem die Luftfahrtbranche besonders hart. Immerhin würden in diesem Sektor allein in Deutschland rund eine Million Beschäftigte arbeiten. Doch während viele Airlines um ihre Existenz bangen müssten, sei Ryanair-Chef Michael O'Leary zuversichtlich, dass die Billig-Airline sicher durch die Turbulenzen steuern werde.Tatsächlich sei die Bilanz von Ryanair grundsolide. Die Billig-Airline könne auf liquide Mittel in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro zurückgreifen. Zudem solle der Rückkauf eigener Aktien vorläufig ausgesetzt werden. Darüber hinaus würden Arbeitszeiten und Bezahlung der Mitarbeiter zurückgefahren.Während Ryanair diese Krise einigermaßen heil überstehen sollte, sehe es bei Rivalen, die auch schon in einem sonnigen Umfeld Probleme gehabt hätten, alles andere als gut aus. Bestes Beispiel sei der norwegische Billigflieger Norwegian Air Shuttle. Seit Mitte Februar habe die Aktie zum Sinkflug angesetzt und habe in der Spitze mehr als 80 Prozent an Wert einbüßen müssen. Zwar habe die norwegische Regierung bereits Hilfsmaßnahmen angekündigt, aber selbst das habe den Kurs kaum stabilisieren können.Die Ryanair-Aktie gehört auf die Watchlist, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link