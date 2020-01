Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (03.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Aktien aus dem Luftfahrtsektor hätten am Freitag mit einer Talfahrt auf den eskalierenden Konflikt zwischen dem Iran und den USA reagiert. Betroffen gewesen seien vor allem die Papiere von Fluggesellschaften, die erfahrungsgemäß besonders sensibel auf geopolitische Spannungen reagieren würden. Dies umso mehr, als die Ölpreise deutlich gestiegen seien und damit die Treibstoffkosten der Airlines erhöhen würden. Nach der Tötung des ranghohen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die US-Streitkräfte seien die Titel der Lufthansa als Schlusslicht im DAX um 7,1 Prozent abgesackt. Die Anteilsscheine von Air France-KLM würden 7,8 Prozent einbüßen.Zunächst noch stabil habe sich die Aktie von Europas größtem Billigflieger Ryanair präsentiert. Aber auch die Aktie sei im Tagesverlauf ins Minus gedreht. Das Unternehmen habe derweil auch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die schwere Krise des Flugzeugbauers Boeing mit seinem Mittelstreckenjet Boeing 737 Max belaste weiterhin. "Wir haben eine Schwierigkeit - und die hat drei Buchstaben", habe Unternehmenschef Michael O'Leary der "Wirtschaftswoche" gesagt. Die irische Airline hätte bis zum kommenden Sommer 58 Maschinen bekommen sollen. "Dann ging das runter auf 30, dann 20, dann zehn und zuletzt vielleicht nur fünf. Eventuell bekommen wir die ersten Jets auch erst im Oktober 2020."Ryanair habe 135 Exemplare des Mittelstreckenjets bestellt, doch nach zwei Abstürzen mit zusammen 346 Todesopfern bei anderen Fluggesellschaften dürfe der US-Konzern den Typ seit vergangenem März nicht mehr ausliefern. Schon gelieferte Jets dürften weltweit nicht mehr abheben. Ryanair rechnet wegen des Flugverbots für die Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max im kommenden Sommer mit weniger Passagieren. Über Schadenersatz wolle der Billigflieger mit Boeing erst reden, wenn Flugzeuge geliefert worden seien, so O'Leary.Aus charttechnischer Perspektive sehe es bei Ryanair top aus. Nach dem rasanten Kursanstieg konsolidiere die Aktie nun auf hohem Niveau.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link