Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

17,58 EUR -0,47% (05.12.2017, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

17,60 EUR -0,40% (05.12.2017, 14:04)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (05.12.2017/ac/a/a)





Dublin (www.aktiencheck.de) - Ryanair: Keine Grundlage für Anwendung von Sanktionen gegen Ryanair in Italien - AktiennewsOriginal-Meldung vom 04.12.2017 (http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Fluege_gestrichen_Ryanair_droht_Millionenstrafe_Italien-8265847)ROM (dpa-AFX) - Dem irischen Billigflieger Ryanair droht in Italien eine Strafe von bis zu fünf Millionen Euro.Die Fluggesellschaft habe Kunden nicht ausreichend über gestrichene Flüge informiert, teilte die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM am Montag mit. Ryanair hatte im September den Unmut vieler Fluggäste auf sich gezogen, nachdem die Fluglinie Tausende von Flügen gestrichen hatte. Als Grund gab das Unternehmen Fehler beim Erstellen der Dienstpläne an. Urlaubszeiten der Piloten seien nicht ausreichend berücksichtigt worden.Die Fluglinie sei angewiesen worden, betroffenen italienischen Fluggästen klar und deutlich ihre Optionen und Rechte in solchen Fällen aufzuzeigen, so die Behörde. Am 25. Oktober hatte sie Ryanair zehn Tage Zeit gegeben, um auf diese Anordnung zu reagieren. Da dies nicht erfolgt war, sei ein Verstoßverfahren eingeleitet worden. Der Rahmen für mögliche Strafen liegt zwischen 10 000 und 5 Millionen Euro./alv/DP/oca"Die italienische Zivilluftfahrtbehörde ENAC hat bereits bestätigt, dass es ‚keine Grundlage für die Anwendung von Sanktionen gegen Ryanair‘ gibt (siehe hier: http://www.ansa.it/english/news/business/2017/10/20/no-grounds-to-punish-ryanair-says-enac_18516c56-3a27-473c-bb2f-31f84db34de5.html). Die Behauptung der Kartellbehörde der ‚Nichteinhaltung‘ ist unwahr und ohne Grundlage."Börsenplätze Ryanair-Aktie: