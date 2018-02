Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

15,59 EUR -3,80% (05.02.2018, 15:49)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (05.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der irischen Billigfluglinie Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Ryanair habe vernünftige Zahlen fürs dritte Quartal veröffentlicht. Aber ein schwacher Ausblick auf das Geschäftsjahr belaste den irischen Titel zum Wochenbeginn deutlich. Die Ryanair-Aktie sei zeitweilig um mehr als vier Prozent gerutscht, Lufthansa, IAG und Air France-KLM würden ebenfalls nachgeben.Die Ryanair-Aktie könnte in den nächsten Tagen charttechnisch gesehen noch ein wenig weiter abrutschen. Seit vergangenem Sommer pendle der Aktienkurs in einem abwärts gerichteten Trendkanal. Die untere Linie verlaufe momentan nahe der 14-Euro-Marke, wo der Kurs vor einem Jahr mehrfach abgeprallt sei. Werde diese Unterstützung gebrochen, würde das Papier des Billigfliegers später wohl sogar unter 11 Euro fallen.DER AKTIONÄR bleibe daher bei seiner Empfehlung, den Stopp bei 14,30 Euro im Auge zu behalten. (Analyse vom 05.02.2018)Börsenplätze Ryanair-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:15,75 EUR -3,70% (05.02.2018, 15:32)