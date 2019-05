Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (23.05.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktie: Die kurze Erholung ist schon wieder vorbei - AktienanalyseGerade noch war die Ryanair-Aktie (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) dabei, sich von dem schwachen Börsenjahr 2018 zu erholen, da setzte es auch schon den nächsten Dämpfer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Der Billigflieger habe ein schwaches Jahr bilanziert. Zwar sei der Umsatz in den zwölf Monaten bis Ende März um knapp acht Prozent auf 7,7 Mrd. Euro geklettert. Der Gewinn der Airline sei jedoch um rund 39 Prozent auf 885 Mio. Euro eingebrochen. Grund für den massiven Rückgang seien der Preiskampf in der Luftfahrtbranche sowie gestiegene Ölpreise und Kosten für Personal. Hinzugekommen seien Anlaufverluste bei der übernommenen Fluglinie Laudamotion. Diese herausgerechnet hätte der Gewinn bei etwas mehr als einer Mrd. Euro gelegen und damit am unteren Rand der Anfang Januar gesenkten Prognose.Noch mehr als von den Zahlen hätten sich Anleger von der Prognose enttäuscht gezeigt. Zwar gehe der Konzern für das laufende Geschäftsjahr von einem Anstieg der Passagierzahlen um auch Prozent auf 153 Mio. Euro aus, beim Gewinn halte sich Ryanair jedoch eine große Spanne zwischen 750 bis 950 Mio. Euro offen. Wo man herauskomme, hänge davon ab, wie stark die Erlöse pro Passagier gesteigert werden könnten, habe es zur Begründung geheißen.Der kurze Ausflug im April über die 200-Tage-Linie habe sich damit im Nachhinein als Fehlausbruch entpuppt. Da zudem die Unterstützung um 10,50 Euro, die Anfang 2019 die Erholung einläutete, gefallen ist, die Aktie schnurstracks auf ihr Mehrjahrestief bei rund 9,80 Euro zuläuft, Donald Trump mit seinen Drohungen gegen den Iran den Ölpreis nach oben treibt und auch der Konkurrenzkampf über den Wolken nicht abebbt, sind Anleger bei Ryanair weiterhin besser auf der Short-Seite aufgehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2019)Börsenplätze Ryanair-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:10,075 EUR -1,95% (23.05.2019, 13:44)