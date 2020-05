Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (18.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Europas größter Billigflieger Ryanair gerate in der Coronavirus-Krise noch schwerer in Bedrängnis und werde im ersten Geschäftsquartal einen noch höheren Verlust einfliegen als ohnehin schon gedacht. So dürfte zwischen April und Juni unter dem Strich ein Verlust von über 200 Millionen Euro anfallen, habe das Unternehmen am Montag mit den Zahlen zum vorigen Geschäftsjahr mitgeteilt. Der Konzern mit Sitz in Dublin habe bisher mit einem Fehlbetrag von mehr als 100 Millionen Euro gerechnet. Die Iren würden dieses Geschäftsjahr weniger als 80 Millionen Passagiere erwarten - und damit nur noch fast die Hälfte der ursprünglich angepeilten 154 Millionen Fluggäste.Ryanair-Chef Michael O'Leary gehe davon aus, dass auch im Sommer zwischen Juli und September, also dem Höhepunkt der Reisezeit, rote Zahlen unter dem Strich stehen würden. Diese sollten aber nicht ganz so schlimm ausfallen wie im ersten Quartal. Der Flugverkehr werde substanziell zurückgehen, was auch die Ticketpreise unter Druck bringe. Ryanairs Rückkehr zu einem normalen Flugplan werde auch dadurch bedeutend erschwert, dass große Airlines mit Staatshilfen ihre Kosten drücken würden, habe es vom Unternehmen geheißen. Für das gesamte Jahr könne Ryanair derzeit keine Gewinnprognose abgeben.Ryanair habe bereits mitgeteilt, dass wegen der Krise bis zu 3.000 Jobs von Piloten und Kabinencrews auf der Streichliste stünden. Weitere Optionen seien früheren Angaben zufolge unbezahlter Urlaub, Gehaltskürzungen um bis zu 20 Prozent sowie die vorübergehende Schließung von Basen in Europa.Im vergangenen Geschäftsjahr (Ende März) habe Ryanair 148,6 Millionen Passagiere befördert, rund vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ohne die Covid-19-Ausbreitung ab Mitte März hätten noch gut fünf Millionen Passagiere mehr befördert werden können. Der Umsatz sei auch dank steigender Durchschnittserlöse um zehn Prozent auf 8,5 Milliarden Euro geklettert.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Ryanair nach den Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Venetia Baden-Powell werte in einer ersten Reaktion am Montag vor allem den unerwartet geringen Liquiditätsverbrauch des Billigfliegers positiv.Am heutigen Montagmorgen reagiere die Aktie mit einem Kursplus von fünf Prozent auf 8,87 Euro auf die Zahlen. Ryanair habe in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und dementsprechend einen Puffer aufbauen können.Die Ryanair-Aktie eignet sich gerade in der derzeitigen Unsicherheitsphase aber nur für sehr risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2020)Mit Material von dpa-AFX