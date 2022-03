Die russische Zentralbank habe ihre massiven Devisenmarktinterventionen eingestellt. Russland versuche nun, mit Kapitalverkehrskontrollen und einer Not-Anhebung des Leitzinses (von 9,5% auf 20%) den Bank Run zu stoppen und das Bankensystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Die Kapitalverkehrskontrollen würden auch ausländische Anleger betreffen: Die Zentralbank habe den Wertpapierbrokern die Abwicklung des Verkaufs russischer Wertpapiere für ausländische Investoren verboten, auch die Durchleitung der Coupon- und Dividendenzahlungen ans Ausland solle gestoppt werden, inklusive der Coupons für OFZ-Anleihen. Fraglich sei, ob die am 16. März fällige Couponzahlung auf die USD-Anleihe Russlands aus juristischen Gründen überhaupt durchgeführt werden dürfe. Somit stehe Russland und zahlreiche seiner Finanzinstitute und Unternehmen innerhalb weniger Tage am Rande eines (technischen) Defaults, selbst diejenigen, die wie viele Rohstoffunternehmen über ausreichend Mittel in Devisen verfügen würden.



Zahlreiche international tätige Unternehmen hätten angekündigt, ihr Engagement in Russland zu beenden. Auch ohne formelle Sanktionen würden viele westliche Unternehmen von jeglicher Zusammenarbeit mit den russischen Exporteuren im Rohstoffbereich aufgrund von hoher Unsicherheit und der Risiken einer weiteren Verschärfung von Sanktionen absehen. Die breiten systemischen Sanktionen des Westens würden in Russland eine schwere Rezession und einen erheblichen Anstieg der Inflationsrate auslösen, deren Umfang noch nicht vollends beziffert werden könne. Angesichts der anhaltenden militärischen Angriffe Russlands in der Ukraine könne eine Ausweitung der Sanktionen Richtung Verbot von Energieexporten nicht ausgeschlossen werden.



Perspektiven: Die Erfahrung zeige, dass die Sanktionen deutlich schneller verschärft als gelockert würden. Damit dürfte Russland für eine längere Zeit de facto von der Weltwirtschaft ausgeschlossen bleiben.



Länderrisiko: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands deutlich in den spekulativen Bereich gesenkt (Fitch B; Moody's B3; S&P CCC-). Die Märkte seien den Ratingagenturen jedoch vorausgeeilt und würden bereits einen Zahlungsausfall des russischen Staates einpreisen. Die neu eingeführten Kapitalverkehrskontrollen sowie die Sanktionen der USA gegenüber dem russischen Finanzministerium könnten bereits in den nächsten Wochen eine Reihe von Defaults im Banken- und Unternehmensbereich sowie des russischen Sovereigns auslösen.







Aktuelle Entwicklungen: Die Liste der Sanktionen, die in den letzten Tagen gegen Russland wegen seines Angriffskrieges in der Ukraine verhängt wurden, ist lang, so die Analysten der DekaBank.Persönliche Sanktionen gegen die russische Führungs- und Wirtschaftselite inklusive Präsident Putin, Exportverbote im Technologiebereich, Sperrung des EU- und US-Luftraums für russische Fluggesellschaften und Sanktionen gegen einige der großen russischen Finanzinstitute, die ihnen den Zugang zu Hartwährungs-Transaktionen und zum Zahlungsnachrichtensystem SWIFT verwehren würden. Der "Gamechanger" für die Perspektiven des russischen Marktes sei jedoch eindeutig die Blockade der russischen Währungsreserven gewesen, die der Zentralbank und dem Finanzministerium die Mittel entziehen würden, um die Effekte der schnell eingesetzten Flucht der westlichen Portfolio- und Direktinvestoren aus Russland abzufedern. Über 50% der internationalen Reserven Russlands (ursprüngliche Gesamthöhe ca. 630 Mrd. USD) seien blockiert worden und die in Gold oder Renminbi angelegten Anteile könnten aufgrund des bestehenden Transaktionsverbote nicht frei in Hartwährungen umgetauscht werden.