Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die monatlichen Aktivitätsdaten vom Oktober lagen leicht über den Erwartungen, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Das Wachstumspotenzial Russlands sei wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.Länderrisiko: Das politische Risiko, das mit einer potenziellen drastischen Verschärfung der US-Sanktionen einhergehe, dominiere bei der Bonitätseinschätzung. Bisher unterliege nur ein Teilsegment des russischen Anleihemarktes den US-Sanktionen, nämlich Erstemissionen der Fremdwährungsanleihen des russischen Staates, was die negativen Auswirkungen auf die Finanzierungsfähigkeit Russlandsdeutlich reduziere. Die Sanktionen der USA gegen die "Nord Stream 2"-Pipeline, die nach der Entscheidung Dänemarks, den Bau in ihrem Gewässer zu erlauben, nur wenige Wochen vor Fertigstellung stehe, seien nahezu sicher. US-Senatoren beider Parteien hätten es geschafft, ein schon im Sommer vorgelegtes Sanktionsgesetz in den National Defense Authorization Act zu integrieren. Es seien gezielte Maßnahmen gegen Unternehmen vorgesehen, die am Bau des Unterwasserteils der Rohrleitung beteiligt seien, die bis zum Jahresende 2019 in Kraft treten sollten. Dies dürfte zu weiteren Verzögerungen beim Pipelinebau führen. Der positive Ratingtrend halte trotz des Sanktionsrisikos an. Die Leistungsbilanz- und Haushaltsüberschüsse würden die Widerstandsfähigkeit des russischen Staates gegenüber der Verschärfung von Sanktionen erhöhen, solange die Maßnahmen punktuell seien. Wenn jedoch die in den USA immer wieder diskutierten extremen Maßnahmen (z.B. das Verbot für Dollargeschäfte einiger Geschäftsbanken) entgegen der Einschätzung der Analysten der DekaBank umgesetzt werden sollten, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen im Normandie-Format (Ukraine, Russland, Deutschland, Frankreich) um die Zukunft der Donbass-Region sei positiv für die Beziehungen zwischen Russland und der EU. Doch die Hürden für eine Einigung im Friedensprozess seien sehr hoch, weshalb die Analysten der DekaBank nicht mit einem baldigen Ende desSanktionsregimes mit der EU rechnen würden. Im US-Präsidentschaftswahljahr 2020 werde Russland in Amerika nach der mutmaßlichen Wahleinmischung 2016 unter besonderer Beobachtung stehen, was das Sanktionsrisiko seitens der USA eher erhöhe. (11.12.2019/ac/a/m)