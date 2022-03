Das Einfrieren der Devisenreserven habe derartige Interventionen jetzt eingeschränkt. Nicht ganz klar sei, über welchen Teil der mit 630 Mrd. US-Dollar (einschließlich Gold) sehr hohen Währungsreserven die Notenbank noch frei verfügen könne.



Vor den Banken hätten sich in den letzten Tagen zum Teil lange Schlangen beunruhigter Bürger gebildet, die versucht hätten, ihr Geld abzuheben. Wer es sich habe leisten können, habe westliche Technologieprodukte gekauft, die wegen der Sanktionen wohl bald nicht mehr zu haben sein würden. Die Inflation werde trotz der geldpolitischen Reaktion der Zentralbank steigen. Im Januar habe sich die Preissteigerung auf 8,6% im Vergleich zum Vorjahr belaufen. Die Prognosen seien abhängig von der Dauer sowie möglichen Lockerungen oder Verschärfungen der Sanktionen. Ihre Inflationsprognose hätten die Analysten auf 8,7 % im Jahresdurchschnitt 2022 erhöht.



Die konjunkturellen Folgen der Sanktionen würden erheblich sein. Schon im ersten Quartal dürfte die Wirtschaft schrumpfen. Das ganze Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens werde sich aber erst im zweiten Quartal bemerkbar machen. Das schwierige Geschäftsumfeld und ein schwaches Produktivitätswachstum hätten Investitionen außerhalb des Rohstoffsektors schon seit Jahren behindert. Durch die umfangreichen Beschränkungen würden ausländische Direktinvestitionen vollständig paralysiert. Auch inländische Investitionen seien gering.



Jetzt räche sich, dass Russland nie echte Fortschritte in der Diversifizierung seiner Wirtschaftsstruktur erreicht habe. Das Prestigeprojekt von Präsident Putin, die 13 "Nationalen Projekte" mit einem Volumen von 360 Mrd. US-Dollar, seien mehrfach verschoben worden, zuletzt auf 2024. Angesichts der im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte werde das Vorhaben jetzt wohl weiter auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Insgesamt würden die Analysten für 2022 einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität von 3,7% erwarten. (04.03.2022/ac/a/m)







Die russische Wirtschaft steht 2022 vor einer tiefen Rezession, so die Analysten der Helaba. "Die Rahmenbedingungen für die russische Wirtschaft haben sich dramatisch verändert." Diesen einleitenden Worten der Zentralbankpräsidentin Elvira Nabiullina sei am Montag eine ganze Reihe von Maßnahmen gefolgt mit dem Ziel, angesichts der harten Wirtschaftssanktionen des Westens die Finanz- und Preisstabilität so gut es gehe aufrechtzuerhalten. Das Maßnahmenpaket beinhalte unter anderem eine Verdoppelung des Leitzinses auf 20%, Liquiditätshilfen für Banken sowie die Pflicht für Exporteure, 80% ihrer Deviseneinnahmen zu verkaufen.