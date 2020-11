Offenbar gehe man im Kreml davon aus, dass eine größere neue Schuldenaufnahme im Ausland von den USA und anderen westlichen Staaten mittels neuer Sanktionen blockiert oder zumindest stark erschwert werden könnte und möchte sich gar nicht erst in solche potenziellen Abhängigkeiten begeben. Entgegen dem Rat seines Beraters, Ex-Finanzminister Kudrin, sei Putin daher sehr zögerlich, die Reserven des Staatsfonds anzutasten, obwohl diese ja eigentlich genau für Krisenzeiten wie diese gedacht seien. Und so sehe der Budgetentwurf für 2021 sogar Einsparungen vor, obwohl die volkswirtschaftliche Situation das Gegenteil nahelegen würde.



Hinzu kämen geplante Steuererhöhungen für Konsumenten und Unternehmen, speziell für jene aus dem Öl- und Gassektor. Alles in allem werde es voraussichtlich einen erheblichen negativen Fiskalimpuls im kommenden Jahr geben. Zudem lägen die Realzinsen für Kredite sehr hoch, was Kreditwachstum und Binnennachfrage zusätzlich belaste. Dieser Cocktail sei einerseits gut für die langfristige volkswirtschaftliche Stabilität, andererseits sei er aber kurzfristig hinderlich für Wachstum, Bevölkerungseinkommen und Profitabilität des Unternehmenssektors.



Unterdessen habe Russland verkündet, dass der russische Sputnik-V-Impfstoff mit 92% sogar noch etwas wirksamer sei als jener von Pfizer/BioNTech und zudem keine größeren Nebenwirkungen gezeigt habe. Sowohl die 90% von Pfizer als auch die 92% von Sputnik seien wohl aber besser mit Vorsicht zu genießen. An über 50.000 Menschen sei der Impfstoff bislang verabreicht worden, darunter viele im Gesundheitswesen. Noch in diesem Jahr wolle man 1,5 Millionen Menschen in Russland damit impfen. Sollte die Wirksamkeit auch nur annähernd so gut sein wie behauptet, wäre dies für die russische Volkswirtschaft natürlich sehr positiv für das kommende Jahr. Allerdings gebe es derzeit offenbar noch einige Produktionsprobleme und über die Hälfte der Bevölkerung stehe dem Impfstoff skeptisch gegenüber.



Die Aktienkurse in Moskau hätten im Oktober kräftig nachgegeben (um über 7% in Lokalwährung, über 9% in US-Dollar) - angesichts des stark rückläufigen Ölpreises und anhaltend hoher Neuinfektionen. In den ersten beiden Novemberwochen hätten sie dafür kräftig zugelegt, um über 10%. (em-report Ausgabe November 2020) (23.11.2020/ac/a/m)





