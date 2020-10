Bonn (www.aktiencheck.de) - Während der MSCI Emerging Markets Index seit Anfang Juni in Euro um 14 Prozent zulegte, verzeichneten russische Aktien ein Minus von 15 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Neben zuletzt wieder stark steigenden Infektionszahlen gebe es noch weitere Gründe für diese deutliche Underperformance. Die weiterhin niedrigen Ölpreise würden den russischen Energiesektor belasten, der für 40 Prozent des Gesamtmarktes stehe. Zudem würden sich Investoren immer häufiger nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten umschauen, weshalb russische Öl- und Gas-Konzerne zunehmend gemieden würden.



Darüber hinaus sei in den vergangenen Wochen die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Demokraten bei den US-Wahlen Anfang November sowohl das Weiße Haus als auch den Senat erobern könnten. Ein härteres Vorgehen gegenüber Russland inklusive potenzieller Sanktionen wäre voraussichtlich die Folge. Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis des russischen Marktes von sieben deute darauf hin, dass viele dieser Belastungsfaktoren bereits eingepreist seien. Mit einer deutlichen Erholung russischer Aktien würden die Analysten aber erst dann rechnen, wenn die Ölpreise im Zuge einer globalen Konjunkturerholung wieder nachhaltig steigen würden. (23.10.2020/ac/a/m)





