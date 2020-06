Für Aufsehen habe zu Beginn dieser Woche zudem die Ankündigung von milliardenschweren Abschreibungen bei BP gesorgt. Begünstigt durch die Corona-Krise rechne der britische Ölgigant mit einer schnelleren globalen Abkehr von fossilen Energieträgern und einer beschleunigten Energiewende. Dies habe deutlich dazu beigetragen, dass der Konzern seine langfristigen Ölpreiserwartungen für den Zeitraum von 2021 bis 2050 um annähernd 30% auf durchschnittlich USD 55 nach unten revidiere und damit einen Abschreibungsbedarf seiner Anlagen um bis zu USD 17,5 Mrd. auslöse. Im aktuellen Marktumfeld, in dem die Ölpreise maßgeblich durch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gestützt würden, sei diese langfristige Eintrübung der Aussichten durchaus ein Paukenschlag.



Positiver dürften in der kurzen bis mittleren Frist die aktuellen Daten aus dem US-Schieferölsektor auf die Preise wirken. Gemäß Baker Hughes sei die Anzahl der aktiven Bohrtürme vergangene Woche zum ersten Mal seit 2005 unter die Marke von 200 Einheiten gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien damit aktuell rund 75% weniger Bohreinheiten aktiv, womit kurz- und mittelfristig eine geringere Ölförderung einhergehe. In der anstehenden Phase des Abbaus der überschüssigen Öllagermengen werde jedes Fass Minderproduktion gerne gesehen.



Die Analysten würden die Preise in der kurzen Frist weiterhin unterhalb des aktuellen Marktpreises erwarten, mit einem mittelfristig aufsteigenden Preistrend. Kurzfristige Volatilitäten seien im Verlauf dieser Woche insbesondere im Rahmen eines Treffens des technischen Überwachungskomitees der OPEC+ möglich, bei dem über die Einhaltung und Ausgestaltung der Fördercuts beraten werde. (15.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den starken Kursgewinnen der letzten Wochen, geriet das schwarze Gold in der vergangenen Handelswoche unter Abgabedruck, so die Analysten der Nord LB.Brent und WTI hätten im Gleichschritt um 8,9% nachgegeben und am Freitag bei USD 38,61 pro Fass Brent und USD 36,01 pro Fass WTI geschlossen. Auch zum Start der aktuellen Handelswoche gehe es zunächst weiter bergab. Schlechter als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China sowie ein unerwarteter Anstieg der Lagermengen in den USA würden die zuletzt erstaunlich positive Stimmung an den Ölmärkten belasten. Darüber hinaus lasse ein Wiederanstieg der Corona-Infektionen in China die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle und erneuten Lock Down-Maßnahmen wachsen und drücke die Ölnotierungen in die Verlustzone.