Der Mensch suche tendenziell immer nach Gefahren - Dingen, die negativ überraschen könnten. Diese Eigenschaft liege tief verwurzelt im menschlichen Dasein und sei die Grundbasis für die Evolution. Selten begebe sich jemand auf die Suche nach positiven Überraschungen. Doch wenn eine Krise sich in der Panik am Aktienmarkt zeige, wie im ersten Quartal 2020 geschehen, werde die Erwartungshaltung auf ein "Worst-Case-Szenario" gesenkt. Anleger würden den Markt verlassen - Risikoschutz zähle in diesen Zeiten tendenziell mehr als Renditejagd.



So sei es kaum verwunderlich, dass die aktuellen Quartalszahlen gegenüber den extrem niedrigen Erwartungen positiv überraschen könnten. Im amerikanischen S&P 500 beispielsweise hätten bis zum 07. August bereits 89 Prozent der Unternehmen ihre Bücher für das vergangene Quartal geöffnet. Hierbei hätten 83 Prozent die Gewinnerwartungen übertreffen können - ein Rekordwert. Auch auf Umsatzseite hätten sich die Firmen besser als erwartet entwickelt, wobei der Anteil der positiven Überraschungen mit 64 Prozent zwar etwas geringer ausgefallen sei, aber dennoch für steigende Kurse gesorgt habe.



Mit der aktuellen Zahlensaison bestätige sich ein Trend, den die Börse bereits seit dem Tiefpunkt im März einpreise. Die wirtschaftliche Aktivität kehre zurück, was zu Beginn der Erholungsbewegung lediglich über alternative Daten wie Bewegungsprofile der Menschen, Umweltverschmutzung durch eine wieder arbeitende Industrie oder die Kreditkartenumsätze messbar gewesen sei. Nachdem nun durch traditionelle Daten wie die Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze oder Einkaufsmanagerindizes eine Bestätigung der fundamentalen Erholung sichtbar geworden sei, seien die positiven Meldungen der Unternehmen das letzte fehlende Puzzlestück für eine Art Beweisführung, dass die aktuelle Entwicklung an der Börse eine fundamentale Grundlage besitze. Wer seit Beginn der Erholungsbewegung im Pessimismus des Unglaubens festsitze, werde die dynamischen Kurssprünge nach oben jedoch verpasst haben.



Aktienmärkte würden die Zukunft einpreisen. Selten werde das deutlicher als bei Wechseln des Zyklus zwischen Bullen- und Bärenmärkten. Und doch sei gerade in der Anfangsphase regelmäßig die schnellste Aufwärtsbewegung zu beobachten, dann, wenn noch viele Anleger zweifeln und im Pessimismus festsitzen würden. Die Daten würden nun mehr und mehr bestätigen, was die Märkte bereits hätten sehen können: Eine positivere Zukunft und eine Wirtschaft, welche trotz Pandemien weiterwachsen könne. (13.08.2020/ac/a/m)







Grüner Fisher Investments