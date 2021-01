ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie: A0D94M

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie: R6C

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie: RDSA

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie: RYDAF

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.01.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) charttechnisch unter die Lupe.Mit der Novemberentwicklung sei der Royal Dutch Shell-Aktie im Monatsbereich die Ausbildung eines sog. "morning stars" gelungen. Dieses Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse wecke nun die Hoffnung, dass Tiefs des vergangenen Jahres bei 10,30/9,86 EUR einen klassischen Doppelboden definieren würden. Um diese Trendwende abzuschließen, bedürfe es eines Spurts über das Hoch vom Juni 2020 bei 17,64 EUR. Ein solcher Befreiungsschlag besitze den zusätzlichen Charme, dass dann die alten Jahrtausendtiefs (rund 16 EUR) zurückerobert wären. Rückenwind komme aktuell von Seiten verschiedener Indikatoren. So stehe der trendfolgende MACD - selbst bei monatlicher Berechnungsweise - vor einem neuen Einstiegssignal. Interessant sei in diesem Kontext zudem, dass der STOXX Europe 600 Oil & Gas die entsprechende Bodenbildung bereits abgeschlossen habe. Rein rechnerisch halte eine erfolgreiche Trendwende für die Royal Dutch Shell-Aktie ein Anschlusspotenzial von gut 7 EUR bereit, welches somit langfristig bis in den Bereich der Tiefs von 2018/19 bei gut 24 EUR reichen würde. Als Absicherung biete sich indes das jüngste "swing low" von Ende 2020 bei 14,08 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:16,732 EUR +0,49% (19.01.2021, 09:32)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,768 EUR +1,15% (19.01.2021, 09:18)London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,814 GBP +0,80% (19.01.2021, 09:19)