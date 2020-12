Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,956 EUR +2,97% (10.12.2020, 16:46)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.441,00 GBp +4,13% (10.12.2020, 16:47)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In einem eher trüben Marktumfeld würden die Preise für Brent- und WTI-Öl erneut zulegen. Davon würden natürlich auch wieder Aktien von Energiegiganten wie etwa Royal Dutch Shell profitieren. Jedoch bestehe durchaus die Gefahr von Rückschlägen.So warne etwa Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg, dass "überzogener Optimismus am Ölmarkt" herrsche. Momentan würden offenbar weiterhin die gute Stimmung an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der weltweiten Ölnachfrage das Geschehen bestimmen. Die Risiken, dass der Ölverbrauch im Zuge neuerlicher Ausgangssperren in immer mehr wichtigen Volkswirtschaften wieder sinken könnte, werde aktuell größtenteils ausgeblendet. Auch der starke Anstieg der Ölreserven in den USA habe lediglich für geringe Abgaben bei den Ölpreisen gesorgt. Dabei habe die US-Regierung den größten Zuwachs der Rohöl-Lagerbestände seit April gemeldet.Es sei durchaus möglich, dass im Zuge der Lockdowns in immer mehr Ländern auch die Ölpreise wieder etwas in Mitleidenschaft gezogen würden. Daher werde bei einem Investment in Aktien von Royal Dutch Shell weiterhin ein starkes Nervenkostüm gefragt sein.Mutige Anleger können bei der Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin dabei bleiben und sollten nun den Stopp auf 12,10 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,99 EUR +2,96% (10.12.2020, 17:01)