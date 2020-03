Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nachdem die Ölpreise auch im gestrigen Handel wieder kräftig unter die Räder geraten seien und neue historische Tiefs markiert hätten, sei es auch mit sämtlichen Öl- und Gasproduzenten steil bergab gegangen. So sei die Royal Dutch Shell-Aktie kurzzeitig sogar unter die 10-Euro-Marke gerutscht.Die aktuelle Bewertung des britisch-niederländischen Energieriesen sei nun natürlich sehr niedrig. Der Börsenwert liege weit unter dem ausgewiesenen Eigenkapital. Zudem bestehe weiterhin die Hoffnung, dass Royal Dutch Shell seine stolze Tradition fortsetze. Denn das Unternehmen habe seit 1945 seine Dividende nicht gesenkt.Würde der Shell-Vorstand die Ausschüttung stabil halten und stattdessen das eher mäßig erfolgreiche Aktienrückkaufprogramm aussetzen, würden den Anteilseignern wieder 1,88 USD je Aktie winken. Daraus würde sich auf dem aktuellen Kursniveau eine satte Rendite von 16,5% errechnen. Dennoch sollten sich Anleger stets vor Augen halten, dass angesichts des historischen Ölpreisverfalls natürlich das Risiko einer deutlichen Dividendenkürzung bestehe. Denn eines sei klar: Auf dem aktuellen Ölpreisniveau verdiene Royal Dutch Shell im Fördergeschäft (Upstream) kaum etwas. Und auch im Downstream-Geschäft (Petrochemie, Raffinerien, Tankstellen) würden nun niedrigere Gewinnmargen als in den Vorjahren drohen.16,5% würden fast wie ein feuchter Traum für jeden Dividendenjäger klingen. Dennoch sollten sich diese bewusstmachen, dass es längst nicht sicher sei, ob Royal Dutch Shell auch in dieser äußerst schwierigen Phase an der hohen Dividende festhalten könne. Da der nächste Stichtag für die nächste Quartalsdividende ohnehin erst im Mai sei, bestehe kein Zeitdruck. Anleger sollten sich zurücklehnen und vor einem Neueinstieg zunächst noch eine Stabilisierung der Ölpreise abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,506 EUR +1,17% (19.03.2020, 09:05)