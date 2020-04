Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktien von Energiekonzernen wie Royal Dutch Shell könnten heute Gegenwind erhalten, denn die Ölpreise seien am Montag angesichts eines Dämpfers für die Hoffnung auf ein Ende des Preiskriegs führender Ölstaaten gefallen. So sei ein für Montag geplantes Treffen der "OPEC+" auf Donnerstag verschoben worden.Im frühen Montaghandel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,48 US-Dollar und damit 63 Cent weniger als am Freitag gekostet. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI mit Lieferung im Mai sei um 97 Cent auf 27,37 Dollar gesunken.Für Belastung hätten auch jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump gesorgt. Nachdem der Präsident zuletzt noch angedeutet habe, als Vermittler zwischen Saudi-Arabien und Russland auftreten zu können, habe er am Samstagabend mit Zöllen auf Rohölimporte gedroht. "Ich werde tun, was auch immer nötig ist", habe Trump am Samstagabend im Weißen Haus gesagt. Hintergrund sei der drastische Preisverfall am Rohölmarkt. Er gehe zurück auf eine Doppelkrise, bestehend aus massivem Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Pandemie und dem Preiskrieg am Ölmarkt. Besonders die US-Fracking-Industrie leide unter den niedrigen Preisen.Trotz der anhaltend schlechten Lage hätten sich die Ölpreise in der vergangenen Woche ein wenig erholt. Aussagen von US-Präsident Trump, die Hoffnung auf eine Einigung der OPEC+ und eine Kürzung der weltweiten Fördermengen um 10 Millionen Barrel am Tag angedeutet hätten, hätten den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Während der Brent-Preis zwischenzeitlich bis an die Marke von 35 Dollar habe vorrücken können, habe US-Öl vor den jüngsten Preisverlusten mehr als 29 Dollar gekostet.Jedoch habe es bereits am Freitag von Seiten der Internationalen Energie Agentur (IEA) geheißen, dass selbst die größte Förderkürzung in der Geschichte der Ölindustrie nicht ausreichen würde, um den Markt zu beruhigen. Marktbeobachter hätten sich skeptisch gezeigt. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Vereinbarung ist sehr gering", habe Daniel Hyens, Rohstoffexperte der Australia & New Zealand Banking Corporation, gesagt. "Die notwendige Übereinkunft zur Stabilisierung des Ölmarktes müsste überaus weitreichend sein, wenn man bedenkt wie sehr die Nachfrage eingebrochen ist."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.