Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien zuletzt deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent koste derzeit 82,58 US-Dollar. Das seien 1,78 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei seit Mittwoch um 2,29 Dollar auf 80,14 Dollar gestiegen.Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank habe auf zuletzt starke Daten vom US-Arbeitsmarkt verwiesen. Diese würden auf eine kräftige Konjunktur in den USA hindeuten und damit auf eine rege Nachfrage nach Rohöl im verbrauchsstärksten Land der Welt. Im Dezember habe die amerikanische Privatwirtschaft viel mehr neue Stellen geschaffen als erwartet.Außerdem bereite das Förderland Kasachstan derzeit Sorgen, so Lambrecht. Wegen heftiger Unruhen habe Russland Soldaten in den zentralasiatischen Staat verlegt. Nach Einschätzung der Commerzbank-Expertin stemme Kasachstan derzeit eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag.Das autoritär geführte Kasachstan erlebe seit Tagen Proteste. Auslöser der am Wochenende ausgebrochenen Unruhen sei Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik mit mehr als 18 Millionen Einwohnern gewesen. Sie hätten in teils gewaltsame regierungskritische Proteste umgeschlagen. Die eher trübe Stimmung an den Finanzmärkten habe in diesem Umfeld die Ölpreise nicht nachhaltig belastet.Anleger, die bei Shell und BP investiert sind, lassen die Gewinne laufen, sichern ihre Positionen aber mit einem Stopp bei 3,20 Euro bei BP und 15,70 Euro bei Shell nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: