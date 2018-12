Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,60 EUR -4,80% (06.12.2018, 16:42)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

22,85 GBP -4,03% (06.12.2018, 16:30)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Heute würden sich der Ölpreis und dementsprechend auch die Aktienkurse von Öl- und Gasförderern wie BP, Total oder Shell sehr volatil zeigen. Aus gutem Grund: Denn jetzt würden die OPEC-Mitglieder über eine Förderkürzung diskutieren. Doch anders als zuvor erwartet sei bisher noch keine Einigung geglückt. Da die Mehrheit der Marktteilnehmer ganz klar mit einer Verringerung der Ölförderung der OPEC-Staaten sowie Russlands gerechnet habe, wäre keine Einigung sicherlich eine schwere Belastung für Brent- und WTI-Öl sowie für die Anteilscheine der Energiekonzerne. Deswegen würden viele Investoren vorsichtshalber jetzt schon in Deckung und in Cash gehen. Dementsprechend würden die Aktien von Shell & Co kräftig sinken, zumal die Stimmung an den Märkten durch die Festnahme der Huawei-Finanzchefin ohnehin äußerst nervös sei.Es habe in den letzten Monaten sicherlich weitaus einfachere Phasen für die Anteilseigner von BP, Total und Shell als die jetzige gegeben. Trotzdem sollte jetzt weiterhin Ruhe bewahrt werden. Alle Konzerne wären selbst bei noch niedrigeren Ölpreisen noch profitabel, weil sie allesamt über sehr gute Kostenstrukturen verfügen würden. Ferner hätten die drei Blue Chips starke Standbeine im Raffinerie- und Downstream-Geschäft sowie im Gasgeschäft (der Gaspreis habe in den letzten Wochen sogar zulegen können).Anleger können weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 4,90 (BP), 24,00 Euro (Shell) beziehungsweise 41,00 Euro (Total) belassen werden. (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:25,5599 EUR -5,16% (06.12.2018, 16:26)